Harrison a Milano: sarà operato al menisco dal dottore Orgiani

BRINDISI - D’Angelo Harrison è arrivato a Milano in giornata di rientro da Houston dove si era trasferito il 12 febbraio scorso, alla vigilia delle Final Eight. Domani, giovedì 25 febbraio, D’Angelo Harrison si sottoporrà ad intervento in artroscopia sul menisco del ginocchio sinistro infortunato durante la partita di Champions League contro San Pablo Burgos.

L’intervento in artroscopia sarà eseguito dal dottore Antonio Orgiani, ortopedico e traumatologo, che fa parte dello staff sanitario di Happy Casa Brindisi, presso una clinica privata di Milano. I tempi di recupero sono pressappoco stimati in venti giorni dalla data dell’intervento per cui si spera che Harrison possa tornare a disposizione di coach Vitucci in campionato nell’incontro in calendario il 14 marzo, in casa, contro la Virtus Segafredo Bologna e disponibile per la partita interna di Champions League in programma al PalaPentassuglia il 16 marzo, contro Tofas Bursa. Intanto al suo posto la New Basket Brindisi ha ingaggiato Josh Bostic, in uscita da Reggio Emila, che è pronto per debuttare in casa, sabato prossimo, nell’anticipo di campionato contro Trieste.