‘"Io Bimbo", Silver Sponsor Happy Casa per il secondo anno consecutivo

BRINDISI - Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare il rinnovo di partnership con ‘Io Bimbo’, Silver Sponsor per il secondo anno consecutivo. La più grande catena di distribuzione specializzata di prodotti per le mamme in attesa e i bimbi in crescita nel settore dell'infanzia da zero a tre anni, ha deciso di rinsaldare il proprio legame con i colori biancoazzurri dopo una prima emozionante stagione vissuta insieme.

Io Bimbo è presente a Brindisi in via E.Fermi 2 e a Surbo (Le) in via dell’Artigianato a pochi passi dal Centro Commerciale Ipercoop La Mongolfiera con due megastore di oltre 1000mq dedicati interamente alla prima infanzia.?

L'azienda si avvale di un network costituito da oltre 50 negozi dislocati su tutto il territorio nazionale. L'offerta delle migliori marche a prezzi competitivi, l'esigenza della migliore qualità e l'eccellenza nell'assistenza clienti da parte di personale esperto, fanno di ‘Io Bimbo’ un Brand unico nel settore. L'attenzione al design e la praticità delle soluzioni proposte completano il profilo di un gruppo che, grazie a un'organizzazione snella e dinamica, può coniugare eccellenza e competitività.

Questo il commento dell’amministratore Giacomo Mirabella: “Il rinnovo di questa partnership vuole essere un gesto di profonda stima nei confronti di tutta la dirigenza e staff della New Basket Brindisi. Ma anche e soprattutto un ringraziamento per i loro enormi sacrifici messi in atto per permettere a tutti noi di godere di uno spettacolo incredibile, come lo è la nostra squadra, in un periodo economico e sociale davvero duro. Forza Brindisi e Forza Happy Casa!”.