Ipotesi Lega Basket: stop all’ultima giornata, slitta l’inizio dei playoff

BRINDISI - Lo stop imposto dal Covid 19 impedirà ad Happy Casa Brindisi di scendere in campo domenica prossima a Trento e di disputare il successivo turno di recupero contro Sassari previsto per il 28 aprile prossimo. Tenuto conto che la quarantena a cui è sottoposto il numeroso gruppo squadra- staff tecnico terminerà il 29 aprile la Lega Basket dovrà decidere questo pomeriggio se far giocare i due recuperi di Happy Casa il 4 e 6 maggio, completando così le 28 giornate in calendario per tutte le squadre di serie A, ma anche fermare per una giornata tutte le partite. L’ipotesi più probabile, stando ad indiscrezioni filtrate dalla Lega Basket, è quella che prevede lo stop dell’ultima giornata di campionato, con lo spostamento in avanti, a data successiva, per permettere a Brindisi di recuperare le due partite contro Trento e Sassari e far slittare l’inizio dei play off dall’8 all’11 di maggio.

Nick Perkins “negativo” torna ad allenarsi

Nick Perkins è il primo giocatore risultato negativo all’ultimo test e, pertanto, concluso il periodo di isolamento potrà tornare a svolgere allenamento individuale e rientrare in squadra. L’atleta americano dovrà sottoporsi adesso a tutti gli esami di rito per ottenere l’idoneità sportiva, che è l’autorizzazione rilasciata dall’Asl indispensabile per poter iniziare gli allenamenti individuali, in attesa che tutti i compagni di squadra attualmente in quarantena risultino negativi per una ripresa collettiva della preparazione, in vista del finale di campionato e per affrontare al meglio i play off.

Furioso: "Massimo rispetto per il protocollo previsto dall’Asl"

“La società, intanto, sta rispettando integralmente il protocollo imposto e le indicazioni dettate dai responsabili dell’Asl di Brindisi- ha spiegato il dottore Dino Furioso, responsabile dello staff medico della squadra- tutti i componenti il gruppo giocatori e lo staff tecnico, fra risultati positivi, così come importo dall’Asl, dovranno considerare tassative le restrizioni di 10 giorni di assoluta quarantena, ed anche quelli fra i giocatori risultati negativi possono allenarsi singolarmente, ma al termine devono fare rientro alle proprie abitazioni”.

“Devo dire che la precisione, la professionalità e la scrupolosità con cui il direttore generale Tullio Marino ha seguito tutti i momenti salienti e le fasi più complicate di questa delicatissima vicenda, è una valida garanzia ed una sicurezza anche per lo stesso staff medico e quindi per giocatori e staff tecnico. Ora, infatti, l’indirizzo della società ed il nostro obbiettivo è quello di salvaguardare tutti gli altri, fra giocatori, staff tecnico e dirigenti, per evitare ulteriori contatti e consentire la più favorevole ripresa fino alla scadenza della quarantena, prevista per la data del 29 aprile”

C’è la possibilità che qualche giocatore fra quelli già sottoposti a quarantena possa risultare negativo ai prossimi test?

“Certamente. Seguiamo con attenzione l’ultima fase di quarantena dei giocatori precedentemente risultati positivi (nota Br/Report: Perkins, Thompson, Zanelli e coach Vitucci) nella speranza che nei prossimi test possano risultare negativi. Anche in caso favorevole, tuttavia, i giocatori negativizzati dovranno adeguarsi al protocollo importo dall’Asl e tornare ad allenarsi singolarmente solo dopo aver ottenuto la necessaria l’idoneità sportiva, per essere pronti per la ripresa del campionato”.