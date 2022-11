Isabella Caliandro d'argento: è vice campionessa europea di bodybuilding

CEGLIE MESSAPICA - Isabella Caliandro, 28enne di Villa Castelli ha conquistato la medaglia d'argento ai Campionati Europei di body-building tenutosi in Spagna, ad Alicante, lo scorso 4 novembre. Atleta della ToniFit di Ceglie Messapica dove si allena da cinque anni, laureata in lettere classiche e atleta bikini, ha gareggiato nell'evento più atteso nel panorama europeo e mondiale del body-building e del circuito Ifbb Pro League. La gara contava oltre 300 partecipanti provenienti da ogni parte del mondo per guadagnarsi la Pro Card che consente di diventare atleti professionisti, gareggiare nei circuiti pro e cercare di accumulare quanti più punti possibili per partecipare alla gara di bodybuilding più famosa al mondo: “Mister Olympia”, a Las Vegas.

I sacrifici per arrivare ad una forma da gara sono enormi, ma non impossibili: dieta ferrea e allenamento quotidiano. Il tutto è ripagato da una perfezione tra le parti del corpo che sembrano siano state disegnate mediante l’utilizzo della famosa e antica sezione aurea. Isabella all’inizio si è scritta in palestra senza ambizioni agonistiche, ma per aumentare la massa muscolare, essendo in sottopeso. Il suo fisico ha subito registrato un salto di qualità che gli ha permesso di preparare la sua prima gara nel 2018, in soli tre mesi. Osservando col tempo come questo sport modellasse il suo profilo psichico e fisico, Isabella ha deciso di farne un secondo lavoro, difatti, attualmente, è la personal trainer della ToniFit.