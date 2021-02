Josh Bostic atterra a Brindisi. Visite mediche lunedì pomeriggio

BRINDISI - Josh Bostic è giunto a Brindisi in giornata, domenica 21 febbraio, dopo aver risolto e regolarmente chiuso positivamente ogni rapporto contrattuale con la Pallacanestro Reggiana, contrattazione che ha presentato alcuni risvolti meritevoli di ulteriori approfondimenti. Il via libera alla definizione della trattativa è stata decisa solo sabato scorso e pertanto Josh Bostic ha potuto prendere l’aereo da Bologna per Brindisi e arrivare in città nella tarda mattinata. Il giocatore americano è atteso per domani pomeriggio, lunedì 22 febbraio, presso il centro Apulia Diagnostic dove è atteso dal direttore sanitario Dino Furioso (nella foto sotto), per sottoporsi alle rituali visite mediche. Si tratterà di una pura formalità in quanto il giocatore è stato impegnato in campionato con Unahotels Reggio Emilia fino alla prima settimana di febbraio, disputando 17 partite in programma finora.

In ogni caso il direttore sanitario della New Basket Dino Furioso aveva già acquisito dalla società reggiana la cartella clinica relativa agli esami di rito che Josh Bostic aveva già regolarmente sostenuto a Reggio Emilia. Subito dopo Bostic si metterà a disposizione di coach Vitucci per il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra in modo da essere ponto a scendere in campo nella prossima partita interna di campionato contro Trieste, in programma sabato prossimo al PalaPentassuglia. E' confermato, intanto, che D’Angelo Harrison raggiungerà Milano all’inizio della prossima settimana direttamente dall’America e nella città lombarda sarà operato in artroscopia al ginocchio sinistro infortunato il successivo giovedì. Harrison potrebbe ritornare in campo non prima di venti giorni a partire dalla data dell’intervento.