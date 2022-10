Juventus Club San Pancrazio Salentino “Dino Stridi”: l’associazione cresce nei numeri

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Si è svolta questa sera la riunione del consiglio direttivo dello Juventus club San Pancrazio Salentino “Dino Stridi”, dedicato all’avvocato Dino Stridi scomparso prematuramente e grande tifoso juventino. E’ stata l’occasione per fare un bilancio di questi primi sedici mesi di intensa attività del club.

L’associazione fu costituita il 21 giugno 2021 e registrata presso l’agenzia delle entrate di Brindisi. L’idea di aprire il club è stata di Giuseppe Miglietta, attuale presidente che tramite gruppi whatsapp e il classico passaparola cercò di organizzare un incontro con i tifosi bianconeri della cittadina di San Pancrazio Salentino. All’incontro si presentarono solo 7 persone (che poi sarebbero stati i fondatori). Di seguito i loro nomi: Giuseppe Miglietta (presidente), Federico Tarantini (vicepresidente), Cosimo Fanuli (tesoriere), Alessandro Stanelli (segretario), Paolo Franco (consigliere), Oronzo Scarciglia (consigliere), Giuseppe Sanasi (consigliere).

Un anno dopo il Consiglio direttivo si è allargato ad altri tifosi bianconeri: Giuseppe Di Mauro, Antonio Puricella, Cosimo Vetrugno, Vincenzo Buccolieri, Giovanni Salicati ed Angelo Lavino. Ad oggi i soci del club sono più di 120 persone, soci che possono frequentare il club a seguire le partite della Juventus FC e a ricevere altri servizi riservati agli associati. Altri 93 soci sono iscritti in un circuito chiamato “Leggenda Bianconera” che unisce più Juventus Club della Puglia. Grazie a questo circuito i soci possono usufruire di altri servizi, tra cui la biglietteria, attraverso la quale si possono acquisire i biglietti per le partite o gli abbonamenti per lo stadio. Grazie al club è possibile far seguire ai soci la Juventus sia in Italia che in Europa. Ciò ha consentito di allargare la base associativa a tante persone che provengono da tutta Italia ma anche da Paesi come Stati Uniti, Germania, Ucraina, Grecia, Albania e Russia. Per le partite casalinghe della Juventus, il club offre la possibilità ai soci pugliesi di poter assistere alle partite mediante un pullman dedicato messo a disposizione dal circuito “Leggenda Bianconera” che accompagna i tifosi direttamente dinanzi all’Allianz Stadium di Torino per poi ripartire e tornare in Puglia subito dopo la conclusione della partita di calcio disputata dagli “eroi” bianconeri.