Kaelya Basket Ceglie, l'esordio domenica prossima contro Calimera

CEGLIE MESSAPICA - Parte domenica 11 dicembre il campionato di prima divisione maschile che vedrà protagonista la Kaelya Basket Ceglie che alle ore 18 al Palasport 2006 affronterà i salentini del Zero21 Basket Calimera. Sono passati anni dall'ultima partecipazione di una squadra cegliese in un campionato federale senior dopo l'incubo pandemia ormai quasi definitivamente alle spalle. Oggi tecnici, dirigenti e giovani atleti del Kaelya Basket Ceglie sono pronti a ripartire per la stagione sportiva 2022-2023. La squadra è stata inserita nel girone C con altre 4 teams: Zero21 Basket, Asd Fenix Lecce, New Virtus Mesagne e Asd Figiemme Basket Brindisi. La prima trasferta, invece, in programma per sabato 17 dicembre a Lecce contro la Fenix Lecce nell'ultima gara di questo 2022 in attesa della ripresa all'anno nuovo dopo la sosta natalizia. Durante la settimana sarà pubblicato il calendario integrale con tutti gli appuntamenti del campionato e sarà presentato il roster messapico che sarà diretto in panchina da coach Antonio Lombardo.