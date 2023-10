Karate, società sampietrana conquista il titolo di campione d'Italia Master 2023

SAN PIETRO VERNOTICO - La società Dojo Dokko Do di San Pietro Vernotico del maestro Giuseppe D'Arpa ha conquistato il titolo di campione d'Italia Master 2023 ai campionati italiani Master di Kata e Kumite svoltisi al PalaMazzola di Taranto domenica 15 ottobre scorso. Due, inoltre, le medaglie di bronzo portate a casa. Una vinta da Francesco Rizzo nella categoria master C maschile e l'altra da Iolanda Coluccia nella categoria femminile Master C. Hanno sfiorato il podio, piazzandosi al quinto posto, invece, Anna Marullo e Andrea Iacobazzi. Buone anche le performance di Giancarlo Carella e Cosimo Vedruccio poco fortunati nei giudizi arbitrali ma che comunque hanno portato punti alla squadra utili per aggiudicarsi il titolo di campione d'Italia.

Importante, inoltre, la presenza di due ex atlete già pluricampionesse d'Italia, Agnese Del Giudice e Giada Poci che, in veste di coach, con la loro esperienza, sicurezza e strategie hanno dato un grande supporto a tutti i master. Sono stati 159 i partecipanti per 102 squadre iscritte. Da San Pietro Vernotico, come già detto in un precedente articolo, ha partecipato la squadra più numerosa. Il gruppo era composto da Francesco Rizzo, Andrea Iacobazzi, Giancarlo Carella, Cosimo Vedruccio, Anna Marullo e Iolanda Coluccia.