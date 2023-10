Karate, campionati italiani master: da San Pietro il gruppo di atleti più numeroso

SAN PIETRO VERNOTICO - Al PalaMazzola di Taranto, domenica 15 ottrobe, si svolgeranno i campionati italiani Master di di kata e kumite, organizzati da Fijlkam, in collaborazione con l’asd Dojo Arashi di Taranto e il Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo: tra i 150 circa partecipanti arriva da San Pietro il gruppo più numeroso. Si tratta di sei atleti della società Dojo Dokko Do del maestro Giuseppe D'Arpa, quasi 59 anni e karateka da più di 50. Un'intera vita dedicata a una delle arti marziali giapponesi più conosciute al mondo. I campionati Master approdano in Puglia per la prima volta. Ed è dalla Puglia, come detto, che parteciperà il gruppo più numeroso, per la specialità Kata. Si tratta di Francesco Rizzo, Andrea iacobazzi e Giancarlo carella che gareggeranno nella categoria master C, Cosimo Vedruccio (cat master D), Anna Marullo (cat master B femminile) e Iolanda coluccia (cat master C femminile). Per alcuni di essi si tratta della prima partecipazione a un campionato nazionale, tutti praticano questo sporto da più di 15 anni.

Saranno presenti Davide Benetello, vicepresidente Fijlkam responsabile settore karate, Davide Benetello, membro del Comitato Esecutivo Wkf (world Karate Federation) e Ekf (European Karate Federation), campione del Mondo e pluri-campione d’Europa di kumite, e Cinzia Colaiacomo, consigliere nazionale Fijlkam settore karate, campionessa del mondo e pluri-campionessa d’Europa di kata, direttore tecnico del gruppo sportivo Fiamme Oro karate della Polizia di Stato, e componente del comitato esecutivo della Federazione Internazionale del Mediterraneo “Mediterrean International Karate Federation Union”.