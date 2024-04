L'Asd Brindisi volley fa filotto: qualificazione alle Final four anche con l'under 16

BRINDISI - Davanti al pubblico delle grandi occasioni, anche l'under 16 dell’Asd Brindisi Volley accede alle Final four regionali di categoria. Con una prestazione strepitosa, le ragazze di coach Ida Taurisano fanno loro il match di ritorno, vincendo per 3-0 contro il Volley Bari (25:23, 25:19, 25:20) una partita dettata dalla tensione per la posta in palio molto alta.

Le brindisine non si sono fatte prendere dall'emozione e hanno portato a casa un risultato storico sia per la stessa società che per la città, visto che nessun sodalizio era mai arrivato, in tutte le categorie giovanili, alle Final four regionali, che molto probabilmente si disputeranno a Pulsano il 28 aprile, contro il Putignano Volley.

