Lame Azzurre Brindisi, Liliana Verdesca conquista il podio: è vice campionessa nazionale

Ottimi risultati alle gare nazionali di Terni per le atlete della società Scherma Lame Azzurre Brindisi nella prova di qualificazione "cadetti" e "giovani di spada zona 2" in programma questo fine settimana. Chiara Panzera (per la categoria cadette spada femminile) e Chiara Maestoso (per la categoria giovani spada femminile) hanno condotto una gara ad alti livelli, piazzandosi alla soglia dell'accesso al tabellone delle prime 32 della gara.

Conquista il podio Liliana Verdesca, che con caparbietà e voglia di vincere, si proclama vice campionessa nella categoria "giovani spada femminile". Orgogliosi e soddisfatti il maestro Flavio Zumbo e il presidente Alessandro Rubino di fronte a questo ennesimo successo, risultato di impegno, passione, costanza, dedizione e tradizione schermistica tramandata oramai da un secolo.