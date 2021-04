“Francesco Lavermicocca arredamenti srl” silver sponsor Nbb

BRINDISI - La Happy Casa Brindisi comunica di aver rinnovato la partnership con ‘Francesco Lavermicocca Arredamenti Srl’, Silver Sponsor biancoazzurro per la quarta stagione consecutiva di Lega A. Leader nel barese e in Puglia per la progettazione, arredamento e fornitura di macchinari e attrezzature per le attività commerciali, ha realizzato nel corso degli anni il nuovo spogliatoio e le panchine Nbb, oltre al restyling completo del New Basket Store sito nel cuore della città di Brindisi. Per la stagione sportiva in corso, che vede la Happy Casa Brindisi primeggiare in Italia e nella coppa europea Fiba, l'azienda 'Francesco Lavermicocca Arredamenti Srl' ha deciso di investire sulla continuità del progetto biancoazzurro legando il proprio brand alla Nbb.

"Siamo felici ed orgogliosi di questo annuncio - dichiara l’amministratore unico Francesco Lavermicocca- e oramai con questo rinnovo siamo alla quarta stagione consecutiva al fianco di una splendida realtà sportiva, della famiglia Marino, di una società dal grande prestigio e valore umano oltre che morale. Il legame e amicizia che mi lega da anni al direttore Commerciale Fanigliulo e l’andamento super della stagione sportiva non potevano farci restare distanti da Brindisi. Ci sentiamo con la nostra azienda a tutti gli effetti appartenenti a una famiglia, una grande famiglia, quella biancazzurra. Stiamo vivendo un momento terribile dal punto di vista economico - conclude il dott. Lavermicocca- difficile per tutti, attività e aziende in primis, ma non potevamo esimerci nel dare il nostro “piccolo contributo “ a un sodalizio che rappresenta da anni il fiore all’occhiello dell’eccellenza sportiva pugliese! Forza New Basket Brindisi".