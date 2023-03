Lieve malore per coach Tonino Bray: “Sto bene, grazie per l’affetto”

BRINDISI – “Sono in ospedale per accertamenti, ma sto bene”. Coach Tonino Bray lancia un messaggio rassicurante a tutte le persone che in queste ore si stanno preoccupando per le sue condizioni di salute, dopo un lieve malore accusato ieri sera (mercoledì 22 marzo). L’esperto tecnico brindisino, dopo aver diretto l’allenamento dell’under 19 d’Eccellenza dell’Aurora basket, ha perso i sensi mentre assisteva a un allenamento di un’altra leva. Prontamente soccorso dai presenti, è stato trasportato in ospedale da personale del 118. “Gli esami clinici – dichiara Bray a BrindisiReport – hanno avuto un esito positivo. Sono tuttora ricoverato nel reparto di Cardiologia per accertamenti, ma mi sto riprendendo. Voglio ringraziare tutti gli amici che si sono preoccupati per il mio stato di salute inondandomi di messaggi. Grazie per il grande affetto che mi state dimostrando”.