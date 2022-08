Antonio Caloia sarà il guerriero della Dinamo Brindisi anche nella prossima stagione

BRINDISI - La Limongelli Dinamo Basket Brindisi è lieta di comunicare la conferma dell’atleta Antonio Caloia, ala grande/pivot di 198 cm per 95 kg, anche per la stagione 2022/2023. Campano d’origine – nato a Battipaglia (Sa) il 13 giugno 1989 – ma pugliese d’adozione dopo le oltre dieci stagioni trascorse sui vari parquet della nostra regione. Inizia la sua avventura nell’annata 2008/2009, a soli 20 anni, completando il forte roster dell’Assi Basket Ostuni che chiuse al secondo posto dell’allora campionato di A dilettanti, giocando al fianco di campioni come Stefano Gentile, Mimmo Morena e Donato Avenia.

Diverse esperienze con le maglie del Giugliano, Monteroni e Lanciano, prima del trasferimento a Ceglie dove realizza 12,2 punti

per gara e vince il campionato. Successivamente il ritorno ad Ostuni: chiuderà con oltre 15 punti realizzati di media, conquistando il campionato da assoluto protagonista. Nel 2014 il rientro alla Nuova Pallacanestro Ceglie: una stagione straordinaria chiusa a 13,6 punti di media – risultando il secondo miglior marcatore della squadra – trascinando i suoi compagni alla vittoria del campionato. Nella stagione 2016/2017 un’altra sfida ampiamente superata: il trasferimento alla Lupa Lecce, in Serie D, dove realizza oltre 10 punti a partita e conquista la quarta promozione in cinque anni. Continuerà l’esperienza leccese fino a febbraio

2018, prima di tornare nella “sua” Ostuni: 11,5 punti ad allacciata di scarpe e playoff raggiunti.

Resterà nella “Città Bianca” fino alla stagione 2019/2020 disputando 3 campionati di Serie C Gold, realizzando nell’ultima annata una “doppia-doppia” di media con 10,3 punti e 10,5 rimbalzi per gara. Nella scorsa stagione la Dinamo, dopo diversi corteggiamenti, riesce ad assicurarsi le prestazioni del lungo battipagliese: fin dai primi allenamenti Antonio si dimostra vero leader – in campo e fuori – trascinando i compagni con la sua verve agonistica che sul parquet si trasforma in rimbalzi e difesa e dalla panchina in supporto continuo. Autentico trascinatore nei match più difficili dell’anno, con la doppia cifra di punti realizzati nei matchi di Barletta, Nardò (gara 3 di semifinale playoff) e Monopoli (nella finalissima promozione): ancora impressa nella memoria di tutti l’emozione e le lacrime versate al suono della sirena finale della gara che ha sancito la promozione in Serie C Gold della squadra, a testimonianza di quanto il giocatore sentisse ormai la maglia della Limongelli la sua seconda pelle.

Antonio Caloia è la tipologia di giocatore che appare poco ma è fondamentale negli equilibri della squadra: anche nella prossima stagione avrà anche il compito di prendere per mano i propri compagni nel primo campionato regionale pugliese. Essersi assicurati le sue prestazioni per la stagione 2022/2023 denota la volontà della Limongelli Dinamo Basket Brindisi di far bene nel difficile ed impegnativo campionato di C Gold.