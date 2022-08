Racing. Loconte secondo a Popoli vede allontanarsi la vetta del campionato

FASANO – Il portacolori della Scuderia EptaMotorsport Angelo “The doctor” Loconte torna della 60ª Svolte di Popoli, ultima tappa di del Campionato italiano Velocità Montagna prima delle tre finali , con un secondo posto assoluto tra le vetture di stretta derivazione di serie e la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per portare a casa la vittoria. Guardando il bicchiere mezzo pieno, il distacco in Gara 1 tra la Peugeot 308 GTi di Loconte e la Mini Cooper Jcw del vincitore è stato di appena 27 centesimi di secondo, indice di una battaglia vinta o persa per un battito di ciglia. Inoltre il driver della Peugeot 308 gestita dalla Dp Racing ha brillantemente superato lo shock emotivo latente dovuto al bruttissimo incidente del 2020, proprio sulle strade delle “Svolte”.

"Il mio ritorno a Popoli, dopo l’incidente del 2020, ha coinciso con una prestazione ottima sotto il profilo cronometrico, ma non è bastato per vincere. Di più non potevo fare, al cospetto di un Montanaro in gran spolvero. La stagione, dunque, si indirizza verso obbiettivi meno prestigiosi, ma comunque onorevoli. Confermarsi anche quest’anno come vice campione italiano di categoria non è poi così male. Intanto voglio onorare le tre finali, anche per ringraziare la mia scuderia (la blasonata Eptamotorsport) ed il mio team, la Dp Racing".

Il prossimo appuntamento racing del veloce pilota pugliese sarà il 57ª Trofeo Luigi Fagioli, che si disputerà nel weekend del 28 agosto. Il decimo dei 12 round del Campionato Italiano Velocita? Montagna avrà il coefficiente di punteggio maggiorato a 1,5 in quanto prima delle tre decisive finali tricolori, oltre che prova del Trofeo Italiano Velocita? Montagna (Tivm) zona Centro, del Tricolore Bicilindriche, del Challenge Assominicar e nazionale Autostoriche.