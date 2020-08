Calcio, il Brindisi semre più competitivo: presi anche Palazzo e Cerrone

BRINDISI - Ancora due colpi di mercato per il Bindisi Fc di mister Claudio De Luca, che ieri si è ritrovato allo stadio Fanuzzi per l’inizio del raduno. Si tratta dell’attaccante Loris Palazzo e del centrocampista Federico Cerrone. Palazzo, nato nel 1991, proviene dalla Fidelis Andria. Ha giocato in numerose squadre dal campionato di Eccellenza alla serie C1. I suoi inizi al Bari per poi negli anni giocare a Casarano, Bisceglie, Foggia, Manfredonia, Bitonto, Nardò, Monza, Latina, e Altamura.

Cerrone, classe 1985, nato a Roma, proviene dal Savoia. I suoi inizi nel Frascati per poi trasferirsi prima al Lanciano a seguire, Melfi, Massese, Guidonia, Pisa, Barletta, Mantova, Viterbese, Torres, Ladispoli, Gravina, Bisceglie, Avezzano, Sangiuseppese.