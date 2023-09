Mamanet, lo sport dedicato alle mamme: anche una sampietrana ai mondiali

SAN PIETRO VERNOTICO – C’è anche una sampietrana nel team Manamet Acilia Roma Sports che ha partecipato alla settima edizione del torneo mondiale dei giochi amatoriali disputatosi a Cervia nei giorni scorsi. Si tratta di Antonella Greco, della Asd Vis Squinzano di Vito Pagano. La squadra si è classificata al settimo posto su una classifica composta da 32 squadre provenienti da tutto il mondo. Una grande soddisfazione per il team romano che ha il sapore anche brindisino.



“La collaborazione tra le società che hanno partecipato con le loro atlete sotto il nome del nostro sodalizio Asd Roma Sports e guidate dal nostro coach Vanessa Sanapo, ha prodotto un risultato di prestigio così come desiderato”. Scrive la società.

“Arrivati ai quarti di finale la nostra compagine si è dovuta arrendere di fronte alla supremazia della squadra di Israele Pioneer 1 da anni ormai ai primi posti in tutti i tornei mondiali disputati. Gare disputate con il cuore e tanta voglia di far bene hanno portato la nostra squadra ad essere la prima italiana nella classifica finale. Una posizione di tutto rispetto sotto a Israele (3 squadre), alla Lettonia, Usa e Finlandia”.

Il Team Asd Roma Sports è composto da: Pamela Giancane, Patrizia Merico, Marzia Mariani, Monia Carrozzo, Antonella Greco, Monica Marchitti, Gabriella Di Seclì. Coach Vanessa Sanapo. Le società che hanno collaborato sono Asd Friends team Lecce, Asd Vis Squinzano, Pianeta Volley Aprilia.

Che cos’è il Manamet?

“Il Mamanet, il gioco del Cachibol che fonde la pallavolo e palla rilanciata con regole semplici, riservato alle mamme e alle donne sopra i 35 anni”. Si legge su mamanetitalia.it.

Nato in Israele da una donna Ofra Abramovich, con l’idea di dare un opportunità a tutte le donne di praticare un’attività fisico-sportiva di squadra. “Il Mamanet in poco tempo ha travalicato i suoi scopi iniziali diventando un vero e proprio cult capace di cambiare in poco tempo il ruolo delle donne nello sport e nella società. Nel Paese di origine, allargandosi a macchia d’olio in altre parti del mondo, questa disciplina in poco tempo è diventata una grandissima organizzazione sociale creata da mamme e rivolta alle mamme, molte delle quali per la prima volta chiamate ad una pratica sportiva”.

“I benefici che esse ne ricavano ricadono in maniera positiva sulle loro famiglie, chiamate a partecipare agli eventi in programma, proponendo uno stile di vita sano ed attivo. Oggi il movimento in Israele è sostenuto dal Csit con più di 10.000 mamme che giocano creando una comunità sempre più forte. A promuove il Mamanet in Italia è l’Aics, da sempre sensibile e attenta alle nuove tendenze. La Responsabile Nazionale del Mamanet Italia, Monica Zibellini, ad ottobre del 2015 è stata ospite in Israele dove ha potuto comprendere l’enorme potenzialità aggregativa della disciplina. Tornata in Italia si è messa in moto, con il sostegno del Presidente Nazionale Bruno Molea e di tutto il Dipartimento Sport Aics, per cominciare a diffondere questa nuova disciplina e, prima possibile, organizzare tornei, campionati provinciali e regionali che possano poi portare ad una manifestazione finale a livello nazionale targata Aics e poi ad una Internazionale sotto l’egida del Csit”.