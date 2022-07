Marco Sist saluta la Happy Casa Brindisi, Davide Ferioli è il nuovo preparatore

BRINDISI – Happy Casa Brindisi ringrazia e saluta il preparatore fisico Marco Sist, protagonista di una decade storica per il basket brindisino dal ritorno in Serie A ai campionati di vertice in Italia e in Europa. Sono 389 in totale le presenze di Marco Sist in partite ufficiali tra A2, Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e coppe europee. La società ha accettato la decisione personale del proprio assistito, augurandogli il meglio per la nuova esperienza professionale in procinto di intraprendere al di fuori del mondo sportivo.

Davide Ferioli è il nuovo preparatore fisico della prima squadra

Nato a Castano Primo (MI) nel 1989, ha conseguito nel 2013 la Laurea Magistrale in “Scienza, Tecnica e Didattica dello Sport” e nel 2017 il dottorato in Ricerca Biomedica Integrativa all’Università degli Studi di Milano. L’approccio al mondo della pallacanestro avviene dapprima come allenatore di base e istruttore di minibasket per poi specializzarsi da ‘strenght and conditioning coach’.

Dal 2014 al 2018 ha lavorato alla Robur et Fides Varese in Serie B, nel 2018/19 a Reggio Emilia in Serie A e nel 2020/21 a Trapani in A2. Ferioli ha avuto anche esperienze all’estero in America come assistente preparatore fisico della squadra di pallacanestro e football della University of Northern Iowa (Ncaa Division I) e in Spagna all’Universidad Católica San Antonio de Murcia post dottorato.