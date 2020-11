Taekwondo, oro dall'Argentina: Cosimo Spinelli non si ferma più

Dall’Argentina, arriva un’altra medaglia d’oro per l’innarestabile Maestro-Atleta Cosimo Spinelli. Il 21 e 22 ottobre si sono svolti in Argentina i campionati internazionale online in memoria del Grand Master “Hng KI k”, organizzati dalla scuola di arti marziali “Albany Rondon”. Quattordici i Paesi partecipanti (Bangladesh, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, Finlandia, Italia, Panama, Perù, Porto Rico, Spagna, Svizzera e Venezuela), per un totale di 100 atleti iscritti.

La giuria composta da espertissimi arbitri di valore mondiale (come succede nelle gare online), dopo aver visionato i video, hanno proclamato i vincitori di ogni categoria. L'associazione brindisina Asd Pennetta Rosa era presente con il maestro-atleta Cosimo Spinelli c.n. 8° Dan che ha conquistato il primo posto nella categoria + 65 con la forma “Hansu”. A tutti i partecipanti è stato rilasciato l’attestato di partecipazione e ai primi quattro classificati anche il diploma attestante il risultato della propria categoria. Ora si attendonoi risultati da Formosa, dove ha visto la partecipazione di quattordici nostri atleti e Venezuela dove hanno partecipato tre atleti. Nelle due competizioni, ha partecipato anche il maestro Spinelli.