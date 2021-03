Altri due titoli italiani, nonostante l’infortunio: Tarì incontenibile

BRINDISI – Ancora due titoli italiani, uno nel salto in lungo e l’altro nel salto triplo, per il brindisino Stefano Tarì, in occasione dei campionati master indoor che si sono svolti lo scorso fine settimana ad Ancona. L’intramontabile atleta è più forte anche degli acciacchi. Un infortunio al bicipite femorale lo ha infatti costretto a due mesi di stop nella fase di avvicinamento alle gare. “Non mi sentivo in piena forma e motivato – ammette Tarì - per fare un buon risultato. Ma gli ultimi due allenamenti sono stati discreti e il mio allenatore Tonino Perugino mi ha invogliato ad gareggiare. E così sono arrivate due medaglie inaspettate. Ora sarò più carico per affrontare la preparazione per la stagione all’aperto”. Tarì a più di un decennio è il padrone incontrastato dei campionati italiani master ed è fra i primi a livello internazionale. Il suo palmares tracima di medaglie. E la collezione non si è ancora esaurita.