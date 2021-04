Takwondo, tornei online: il maestro Spinelli primeggia anche in Scozia e Venezuela

Il direttore tecnico dell'Asd Pennetta Rosa si impone anche allo “Scotland Open Taekwondo Championship” e “La Fuerza del Poomsae”. Pioggia di medaglie per i suoi atleti

Dopo la scorpacciata di medaglie (14) fatta nei campionati internazionale online disputati in Venezuela ed Iran, il direttore tecnico dell'associazione di Taekwondo di Brindisi “Pennetta Rosa” ed i suoi atleti, si distinguono ancora a livello internazionale. Il 15 marzo si è svolto in Scozia il campionato Internazionale Online “Scotland Open Taekwondo Championship”, dove il maestrro Cosimo Spinelli ha conquistato lail primo posto nella categoria Master 4, mentre Federico Mevoli ha conquistato il secondo posto nella categoria cadetti cinture Nere.

Questo campionato è stato organizzato del Grand master Han Whong, il motivo è stato quello di aver messo a disposizione tutto il ricavato dell’iscrizione di circa 450 atleti partecipanti e 22 nazioni, per aiutare i poveri ragazzi bisognosi, durante la fase più dura della storia umana. A fine campionato il maestro Han ha voluto ringraziare gli arbitri, i tecnici, gli allenatori e tutti gli atleti che hanno partecipato a questo bellissimo campionato.

Il 24 in Venezuela si e svolto il campionato internazionale online “La Fuerza del Poomsae”, a questo campionato hanno partecipato 500 atleti e 20 nazioni. La “Pennetta Rosa”, ha conquistato una medaglia d’oro con il maestro Cosimo Spinelli e nove di bronzo con gli atleti: Alessia Spinelli, Davide Tasco, Elisa Maria Cassiano, Federico Mevoli, Giordano Bianco, Mauro Giuseppe Albanese, Melissa Spinelli e Nicholas Troso. Prossimi appuntamenti, due campionati in Venezuela e uno in Perù.