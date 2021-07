Canottaggio, Festival dei giovani: collezione di medaglie per Il Gs Carrino

VARESE – Si è svolto lo scorso weekend, dal 2 al 4 Luglio 2021, sulle acque del Lago di Varese in località della Schiranna, il 31° Festival dei Giovani (Gian Antonio Romanini) di canottaggio, regata nazionale dedicata alle categorie giovanili, ovvero da 10 fino all’età di 14 anni, vi erano 130 società e 1732 atleti. Il gruppo sportivo Vigili del Fuoco Carrino sezione Canottaggio di Brindisi ha preso parte alla manifestazione, grazie all’impegno di tutta l'amministrazione. Un ringraziamento va per all’ospitalità fornita dal comando di Monza, ed in particolare al personale del distaccamento volontari di Lissone.

Gli atleti presenti, Davide Palazzo e Francesco Tanzarella, hanno ottenuto degli ottimi risultati, considerando che in tutte le gare alle quali hanno partecipato sono sempre saliti sul podio. Nella giornata di venerdì, Davide Palazzo inizia con un 1° posto (medaglia d'oro) nel singolo olimpico nella categoria cadetti, seguito poco dopo dal 2° posto (medaglia d'argento) di Francesco Tanzarella nel singolo 7.20 categoria Allievi C.

Nel pomeriggio della stessa giornata, Davide Palazzo ha fatto parte dell’equipaggio rappresentativo della regione Puglia (i migliori atleti di tutte le regioni) il quale purtroppo, si sono dovuti accontentare del 5° posto.

Sabato un altro successo per Davide Palazzo, che strappa un altro primo posto, stavolta nel singolo 7.20 categoria cadetti, seguito da un argento nel doppio categoria cadetti, assieme ad un atleta del Gruppo Volontari del Garda di Salò.

Francesco Tanzarella gareggia sul singolo 7.20 nella categoria cadetti (anni 14) pur essendo un anno più piccolo cioè (Allievo C anni 13) dei suoi diretti avversari e dice la sua, conquistando un ottimo 3° posto, anche a causa di un filaremo a pochi metri dall’arrivo. Nella giornata conclusiva, ovvero Domenica 4 luglio, arrivano altre due medaglie per i combattenti del Carrino, per coronare una bellissima cavalcata: Francesco Tanzarella ottiene un 2° posto (medaglia d'argento) nel singolo olimpico categoria Allievi C, dopo essere stato in testa della gara, purtroppo negli ultimi metri colpisce alcune boe che delimitano la corsia negli ultimi metri; mentre Davide Palazzo ottiene il 2° posto (medaglia d'argento) nel singolo 7.20 categoria Cadetti, dopo una gara terminata sul filo del rasoio.

Grande la soddisfazione dell’allenatore, direttore tecnico Antonio Coppola, del presidente del gruppo, P.d.Giulio Capuano e del funzionario Roberto Galluzzo: i risultati dei due ragazzi sono molto positivi, sia in vista delle prossime regate, sia per le regate del prossimo anno, in quanto Palazzo si avvierà alle categorie agonistiche e Tanzarella avrà ancora un anno per migliorare prima di fare il salto che farà Palazzo. Dopo questi risultati, i ragazzi continueranno ad allenarsi in modo da poter essere ancora più pronti per i prossimi appuntamenti remieri.

Gli atleti tornano a casa con una bellissima esperienza e un bottino ricco di medaglie: 2 ori; 4 argenti; 1 bronzo.