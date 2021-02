Taekwondo: la Pennetta Rosa fa scorpacciata di medaglie nei tornei online

L'inarrestabile maestro Cosimo Spinelli e i suoi atleti primeggiano in Venezuela e Iran, conquistando 15 medaglie in totale

BRINDISI - Quattro medaglie d’oro, sei di argento e cinque di bronzo: questo il bottino che gli atleti della società di taekwondo “Pennetta Rosa” hanno conquistato in due campionati internazionali online che si sono svolti in Venezuela ed Iran. Al campionato venezuelano, che si è svolto a Caracas nei giorni 12 e 13 febbraio, hanno partecipato 36 società di 16 nazioni, per un totale di 350 atleti. La “Pennetta Rosa” ha vinto 14 medaglie: Medaglia d’oro: Elisa Maria Cassiano, Alessia Spinelli e Cosimo Spinelli. Medaglia d’argento: Francesca Candito, Cretì Laura, Federico Mevoli, Melissa Spinelli, Davide Tasco e Nicholas Troso. Medaglia di bronzo: Mauro Giuseppe Albanese, Giordano Bianco, Giorgia Natali, Smaldore Alessio e Smaldore Luca.

Al campionato iraniano che si è svolto il 12 febbraio, a Karaj City, hanno partecipato 20 nazioni e 462 atleti. A primeggiare nella categoria Master III +65 è stato il maestro Cosimo Spinelli, cintura nera 8° Dan con i Poomsae (Sipjin e Hansu), che è salito sul gradino più alto del podio. La giuria, composta di arbitri di valore mondiale, dopo aver visionato gli innumerevoli video, ha proclamato i vincitori di ogni categoria. A tutti gli atleti è stato rilasciato il certificato di partecipazione e l’attestato comprovante il risultato della loro categoria.

Anche se la pandemia ha imposto la chiusura degli impianti sportivi, gli atleti, con il maestro Spinelli, continuano ad allenarsi nella propria abitazione tenendosi in stretto contatto tramite video chiamate. Ora si aspettano i risultati dei vari campionati (Venezuela, India, Messico e Perù), dove gli atleti della società brindisina hanno partecipato insieme al proprio maestro.