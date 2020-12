Taenwondo: scorpacciata di medaglie per la Pennetta Rosa in Venezuela

BRINDISI - Pioggia di medaglie per l’assocazione sportiva dilettantistica di taekwondo “Pennetta Rosa” agli ultimi due campionati internazionali venezuelani online. Il primo campionato si è tenuto tra i giorni 1 e 6 dicembre, a Caracas (Venezuela) denominato “40° Anniversario Accademia Maria Nelly Chacin”, dove ha visto la partecipazione di 17 Paesi, 46 Società per un totale di 500 atleti iscritti.

L'associazione brindisina era presente con 6 atleti i quali hanno avuto dei grandissimi attestati di stima che equivalgono alla medaglia d’oro (Destacado che in spagnolo viol dire Eccezionale), per l’esecuzione dei Poomsae (Forme). Il secondo campionato, si è tenuto sempre a Caracas nei giorni 11 e 12 c.m., denominato “IV Edizione Mondiale Feliz Navidad), dove ha visto la partecipazione di 19 Paesi, 32 società per un totale di 400 società.

A quest’ultimo campionato l'Asd Pennetta Rosa ha fatto il botto conquistando 3 medaglie d’oro, 4 di argento e 5 di Bronzo. Le medaglie d’oro le hanno conquistate: Antonio Celeste, Alessia Spinelli e il direttore tecnico, maestro Cosimo Spinelli. Medaglie di argento: Elisa Maria Cassiano, Laura Creti', Federico Mevoli e Nicholas Troso. Medaglia di bronzo: Giordano Bianco, Francesca Candito, Melissa Spinelli e Davide Tasco.

"Un grazie di cuore - si legge in una nota dell'associazione - va a tutti gli atleti ed i loro rispettivi genitori che in questo particolare periodo ci danno la loro fiducia nel far partecipare i propri figli ai vari campionati. Ora aspettiamo impazienti i risultati di altri tre campionati venezuelani dove i nostri atleti e il loro Maestro hanno partecipat"o.