Prosegue il mercato della Dinamo Basket Brindisi: arriva un esterno

BRINDISI - La Limongelli Dinamo Basket Brindisi annuncia l’ingaggio dell'esterno lituano Mantvydas Stašelis. La società brindisina si assicura così uno dei giocatori più ambiti e talentuosi in circolazione, battendo la concorrenza di molti club nel panorama nazionale della Serie C Gold. Stašelis, classe 1994, è un prodotto dello Zalgiris Kaunas Junior Team, con il quale nel 2011/2012 partecipa alla Euroleague Basketball Next Generation. Nel corso degli anni giovanili, l’esterno può vantare anche diverse convocazioni con la maglia della nazionale lituana.

Dal 2013/2014 al 2014/2015 veste la maglia dello Jazz Diretma, in seconda divisione lituana dove viaggia a quasi 12 punti di media in 63 partite. Nel 2015/2016 vola in Spagna dove veste i colori del Logrono e del Leon, per poi far rientro in patria con la maglia del Palangos Kursiai e del Telseai, entrambe formazioni militanti nel campionato di A2.

Fa il suo esordio in Italia per la prima volta a Salerno in C Gold nel 2018, dove - con oltre 20 punti di media - trascina i compagni ai playoff. Arriva in Puglia l’anno successivo e questa volta sceglie di fare le fortune della Pavimaro Molfetta in Serie C Gold: è leader nella classifica marcatori con 22 punti di media, mettendo insieme cifre incredibili tirando con il 68 per cento da 2 e il 45 per cento da 3 in quasi 36 minuti a partita. Solo l’emergenza Covid ha fermato la vittoria sul campo dei biancorossi. Nella stagione appena conclusa, ha trascinato Pescara alla finale per la conquista della Serie B con 15 punti a partita nella C Gold abruzzese.

Nell’estate scorsa, “Stas” ha sposato la giocatrice lituana Greta Tamasauskaite, conosciuta negli anni dello Zalgiris Kaunas Junior Team. Queste le prime dichiarazioni di Mantvydas Stašelis in maglia biancoazzurra: “Ciao a tutti i fan di Brindisi! Sono molto felice di avere la possibilità di entrare a far parte del team della Dinamo. Farò tutto il possibile per vincere le partite e rendervi felici! Spero di vedere molti tifosi in ogni partita perché ho sentito che Brindisi è una città fantastica con persone appassionate e calorose! Ci vediamo presto e Forza Brindisi!”

Il commento del General Manager Dario Recchia: “Siamo davvero felici e orgogliosi di poter annunciare l’acquisto di Mantvydas Stašelis, a tutti gli effetti uno dei migliori esterni in Italia per quanto riguarda la Gold. Vi lascio immaginare cosa voglia dire averlo in Silver. C’è davvero poco da aggiungere sulle sue qualità tecniche e personali. Posso solo dire che per noi della Dinamo il fatto che il ragazzo abbia scelto Brindisi è un attestato di come la società abbia lavorato bene in questi anni in termini di credibilità e professionalità. 'Stas' sposa in pieno la nostra mentalità vincente, uno come lui ci aiuterà a perseguire i nostri obiettivi.”

La Dinamo Basket Brindisi ringrazia l’agente del giocatore Andrea Capasso della Talentsinaction, per la pazienza e la professionalità dimostrata durante la trattativa.