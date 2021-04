Ufficiale: Happy Casa Brindisi-Sassari posticipata a mercoledì 5 maggio

BRINDISI – La Lba ha sciolto la riserva. La partita Happy Casa Brindisi-Sassari, valevole per la 23esima giornata del massimo campionato, in programma domenica prossima (2 maggio), slitta a mercoledì 5 maggio, alle ore 20.30, al PalaPentassuglia (diretta Eurosport 2 e Eurosport Player). Di conseguenza viene posticipato a venerdì 7 maggio (ore 20.30 con diretta su Eurosport Player) il recupero della gara in casa della Dolomiti Energia Trento, inizialmente programmato per il 5 maggio, valevole per la penultima giornata. Resta confermata per lunedì 10 maggio l’ultima giornata della regular season.

Questa la decisione adottata dal presidente della Lega, Umberto Gandini, “visto il nuovo provvedimento dell’Asl - si legge in una nota della Lba - di Brindisi che ha imposto il prolungamento della sospensione dell’attività alla Happy Casa Brindisi a causa delle numerose positività al Covid -19 registrate nel gruppo squadra”. L’azienda sanitaria aveva infatti messo in quarantena la Happy Casa Brindisi fino alla data odierna, a seguito del focolaio scoppiato nello spogliatoio. Va ricordato che la scorsa settimana si è toccato il picco di 13 contagi, fra giocatori e componenti dello staff tecnico.