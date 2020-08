La Mens Sana si colora di rosa, parte il campionato della serie C

MESAGNE - A partire dalla prossima stagione sportiva, la Mens Sana Mesagne parteciperà al campionato regionale di serie C femminile. Il progetto partito tre anni fa e che ha visto il reclutamento di circa cinquanta bambine, continua con la partecipazione ai campionati della federazione italiana pallacanestro. Infatti, oltre al campionato senior, la Mens Sana disputerà anche il campionato Under 13 femminile riservato alle nate 2008/2009/2010. Sono passati dieci anni da quando la società sportiva mesagnese in collaborazione con l'Olimpia e allenata da Angelo Greco, fresca vincitrice del campionato di serie C, partecipò alla serie B. Poi l'impegno troppo gravoso fece fare un passo indietro ai dirigenti mensanini facendo disperdere il gruppo delle ragazze nella provincia di Brindisi. Adesso si riparte con l'entusiasmo di sempre.

Il dirigente addetto al settore femminile è Alberto Facecchia esperto del settore: "Finalmente riusciamo a riportare a Mesagne la pallacanestro femminile che tanto lustro ha dato alla nostra città ai tempi della Meyana. Negli ultimi anni le ragazze mesagnesi hanno dovuto trasferirsi in comuni della provincia per disputare un campionato, adesso invece avranno la possibilità di giocare in casa loro. Stiamo allestendo una squadra per ben figurare nel campionato di serie C e siamo alla ricerca di un allenatore che voglia darci una mano. Inoltre, in questi giorni, stiamo definendo un contratto di sponsorizzazione per venire incontro alle esigenze delle ragazze. Anche le più piccole parteciperanno al campionato Under 13 femminile dove cercheremo di emulare gli ottimi risultati del settore maschile."