Mesagne ricorda ‘Tony Tacca’: primo memorial di calcio a 5

MESAGNE - Al via il primo memorial di calcio a 5 inricordo di Tony Tacca, il 45enne mesagnese scomparso lo scorso luglio a causa di un ictus. Si disputerà nella villa comunale di Mesagne dal 6 al 13 giugno prossimi.

‘Saranno premiate le prime tre squadre classificate, il miglior giocatore, il capocannoniere e il miglior portiere. Ricorderemo Tony, l’amico di tutti, come sarebbe piaciuto a lui’, fanno sapere i promotori dell’iniziativa sportiva patrocinata dalla città di Mesagne. L’organizzazione è affidata alla ‘Virtus Calcio Mesagne’ guidata dal presidente Massimo Guarini. Per informazioni contattare il numero 345 670 4770.