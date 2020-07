Successo per il torneo Trophy Kinder+Sport al "Dino De Guido"

MESAGNE - E’ stato un torneo straordinario del circuito tennis Trophy Kinder + Sport, quello disputato sui campi in terra rossa del circolo tennis Dino De Guido di Mesagne, conclusosi con le finali domenica scorsa. Una tappa che ha avuto un grandissimo successo di iscritti (78) e con un livello tecnico molto alto. Si sono dati battaglia sul rettangolo di gioco ragazzi dagli 8 ai 12 anni provenienti da tutta la Puglia e non solo. Erano presenti alle gare, infatti, una atleta romano e uno modenese.

Due i tennisti gialloblù che si sono particolarmente messi in luce: Ludovica Casalino, vincitrice, e Davide Ciani, che si allena presso lo Sc Fasano, finalista, entrambi nella categoria 2010. Il club che si è messo particolarmente in luce, è stato l’Out Line Lecce con due successi e una finale ottenuta dai suoi allievi. Il premio fair play è stato assegnato alla dodicenne Sara Pacciolla, tennista del circolo mesagnese. Le gare sono state dirette dal giudice arbitro Roberto Paiano e dal direttore di gara Marcello Morobianco. Durante la premiazione è intervenuto l’intero Cda del circolo mesagnese presieduto da Nicola De Guido, che ha fatto gli onori di casa ed ha manifestato tutta la sua soddisfazione per l’ottima riuscita del primo torneo post covid organizzato dal sodalizio.