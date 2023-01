L’addio a Diego Giannattasio, giocatore simbolo del Brindisi con la “V” sul petto

BRINDISI - Con Diego Giannattasio se ne va un altro pezzo della storia del calcio brindisino, una colonna portante di quella squadra che negli anni dal 1972 al 1974 era diventata una delle formazioni più brillanti ed apprezzate della serie B nazionale. Diego Giannattasio è stato parte integrante di quella “squadra-famiglia” costruita da Luis Vinicio e voluta dal presidente Franco Fanuzzi, una formazione forte e spettacolare sul terreno di gioco ma ancor più solida fuori dal campo, dove il gruppo primeggiava per la solidità dei rapporti e l’autenticità di amicizia, consolidatasi negli anni fino ad oggi.

Giannattasio è stato sul campo un “numero 8” completo, un centrocampista lucido nell’impostazione, forte nell’interdizione, il collante di un reparto perfettamente equilibrato che aveva cursori ed intelligenze come Franzon, Boccolini, Castelletti, Bellan e grandi esperienze con Mimmo Renna, ed una retroguardia di ferro imperniata su Cantarelli, con La Palma, Sensibile, Papadopulo e Di Vincenzo e Novembre come portieri, Cremaschi, Tomy e Pucci attaccanti. Giocatori che nel tempo hanno fatto della solidarietà e dell’unione anche fra le rispettive famiglie, principi fondamentali della loro stessa vita, rimanendo legati fra di loro con esempi di straordinaria fratellanza, spesso riuniti nel corso degli anni dallo stesso Diego Giannattasio nella sua villa di Lendinuso, con allegre e divertenti rimpatriate come fra vecchi amici. E così non è mai mancata la vicinanza alla famiglia Cremaschi nei momenti terribili della malattia e fino all’ultimo giorno della vita del “grande Black” e neppure Diego Giannattasio è stato mai lasciato solo dai suoi ex compagni di squadra, alle prese con il triste male che lo affliggeva negli ultimi anni.

Il ricordo di Aldo Sensibile e Mimmo Fanuzzi

Fino alla scorsa settimana l’amico fraterno Aldo Sensibile era stato a Matera per incontralo ed assicurarsi delle condizioni fisiche e mentali di Diego. “Siamo stati a cena insieme a Matera appena dieci giorni fa – ha ricordato l’ex terzino brindisino- Quella sera Diego ha avuto molti momenti di lucidità ed era felice quando gli parlavo di tanti episodi degli anni trascorsi a Brindisi dove ha lasciato moltissimi amici con cui era rimasto legato affettivamente e sempre in contatto. Nulla che lasciasse presagire un epilogo così triste in pochi giorni, insomma, di un uomo straordinario, socievole, sempre disponibile, al di là di quello che è stato sul campo dove ha rappresentato un ruolo che oggi potrebbe definirsi di un centrocampista completo ed un compagno di squadra ideale”.

La notizia ha colto di sorpresa anche Mimmo Fanuzzi, figlio di Franco Fanuzzi e attivo dirigente della società che fece grande il Brindisi di suo padre e di Luis Vinicio. “E’ una notizia molto triste per me che ho conosciuto Diego come un bravissimo ragazzo da giocatore ed un centrocampista completo che è stato il cardine di quel centrocampo formato da altrettanti giocatori eccellenti che completavano il reparto – ha ricordato Mimmo Fanuzzi – Ma Diego è stato anche un grande uomo fuori dal campo, benvoluto da tutti i suoi compagni di squadra, dalla tifoseria e da tanti brindisini con i quali aveva allacciato rapporti di autentica amicizia. Ero costantemente informato sulle condizioni della sua salute e fino a qualche settimana fa avevo avuto notizie confortanti per quelle che possono essere le novità relative ad una persona malata, ma non avrei mai immaginato di ricevere in così breve tempo una notizia che mi rattrista profondamente”.

I funerali di Diego Giannattasio si svolgeranno a Matera, dove da tempo risiedeva, sabato pomeriggio alle ore 15 nella Parrocchia di San Pio X. Per volontà della famiglia la salma sarà esposta nella propria abitazione di Matera in via Degli Svevi.