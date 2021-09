Ginnastica artistica: è morto Antonio Spagnolo, aveva portato Brindisi in Serie A

BRINDISI - Ha portato Brindisi in serie A. Antonio Spagnolo, uno dei volti più noti dello sport brindisino, è morto all’età di 65 anni. Da mesi era afflitto da problemi di salute che purtroppo stanotte hanno portato al tragico epilogo. Nel 1996 Antonio Spagnolo aveva fondato la “Ginnastica La Rosa”. Si chiamava così perché la prima palestra del sodalizio si trovava nell'omonimo rione. Negli anni successivi la società di ginnastica artistica si è insediata nella palestra in cui tuttora svolge le proprie attività, in via Pellizza da Volpedo, al quartiere Sant’Elia.

Spagnolo gestiva la società con passione ed entusiasmo, coadiuvato dalla moglie Daniela, dai figli Barbara e Luigi, entrambi istruttori, e da un validissimo gruppo di tecnici. In questo contesto familiare sono cresciute generazioni di atlete e di atleti che hanno conseguito una sfilza di successi a livello nazionale e internazionale. L’apice è stato toccato fra il 2009 e il 2014, quando la Ginnastica La Rosa, con una squadra che aveva in Serena Licchetta la sua punta di diamante, ha militato in Serie A (in A1 dal 2010 al 2013), al culmine di una scalata partita dalla B1. Ma anche negli anni successivi la società ha ottenuto risultati di tutto rispetto, sotto la guida di Antonio Spagnolo, uno dei cardini dello sport locale dell’ultimo ventennio. I funerali si svolgeranno domenica (alle ore 12:30) presso la basilica Cattedrale.