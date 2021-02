New Basket Brindisi, Alessandro Zanelli supera quota 100 presenze

BRINDISI - Alessandro Zanelli, capitano della Happy Casa Brindisi nella stagione sportiva in corso, ha raggiunto la tripla cifra di presenze in canotta biancoazzurra, scollinando quota 100. Un traguardo importante per il playmaker italiano, classe 1992, alla terza stagione consecutiva con la New Basket Brindisi.

Trasferitosi da Legnano a Brindisi nell’estate del 2018, Zanelli ha intrapreso in questi tre anni un percorso di crescita personale e professionale: da ‘matricola’ nella massima serie italiana nella stagione di Lega A 2018/19, a vice capitano nella stagione 2019/20 interrotta anzitempo causa pandemia da Covid-19, e nel ruolo di capitano in carica nell’attuale stagione sportiva 2020/21.

In occasione delle ultime due partite ufficiali disputate dalla Happy Casa Brindisi nelle Final Eight di Milano 2021, nel quarto di finale contro Trieste e nella semifinale contro Pesaro, Alessandro Zanelli ha toccato e superato quota 100 presenze in maglia biancoazzurra.

Un complessivo numero di partite ufficiali tra Legabasket Serie A e Basketball Champions League pari a 101, così suddivise: 64 partite in regular season Lba (dal 2018 al 2021) + 3 presenze ai Playoffs Scudetto (2018/19); 8 partite in tre edizioni di Final Eight Coppa Italia (2019-20-21); 6 gare di Supercoppa Italiana (2019 e 2020); 20 partite in due edizioni di regular season FIBA BCL (2019/20 e 2020/21).