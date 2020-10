New Basket Brindisi, accordo di partnership per le mascherine chirurgiche

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica l'accordo di partnership con la "Gda Gruppo decoratex accessori", new entry per la stagione sportiva in corso, in qualità di Gold Sponsor. L'azienda, che ha sede e opera logisticamente a Galatina, nasce nel febbraio del 2002 grazie a due giovani imprenditori. Il gruppo conta oggi cinque stabilimenti, circa 500 dipendenti in tutto il mondo e si occupa di progettazione, costumizzazione, produzione di capi e accessori per le più grandi maison nazionali e internazionali. L'azienda fornisce brand come: Nike - Gucci - Christian Dior - Burberry - Versace - Ferragamo e tanti altri. L'emergenza nazionale causata dal Covid ha indirizzato la Gda verso l'apertura di un nuovo ramo d'azienda dedicato alla progettazione e produzione dei dispositivi di protezione individuale. Le mascherine chirurgiche Gda sono dispositivi medici approvati dagli enti certificatori italiani marchiati Cee e riconosciuto dall'Istituto superiore della sanità e dal ministero della Salute.

Pierluigi Gaballo, amministratore delegato dell'azienda, dichiara: "Amo le scommesse e soprattutto amo i progetti vincenti. Da grande appassionato di sport conoscevo già il prestigio e il grande appeal mediatico della Happy Casa Brindisi. Così io e la mia società abbiamo accolto con grande entusiasmo l'invito da parte del direttore commerciale Fanigliulo a far parte del progetto brindisino ed entrare in questa grande famiglia. Non vediamo l'ora di assistere a un match dal vivo e poter tifare per una squadra che ormai rappresenta l'orgoglio e l'eccellenza sportiva pugliese".

Andrea Fanigliulo, direttore commerciale Happy Casa Brindisi fa sapere: "L'arrivo di un'azienda così importante radicata in un territorio come quello salentino e in particolare a Galatina, certifica ancor di più, se ce ne fosse di bisogno, che il nostro progetto di espansione del brand New Basket Brindisi in tutto il territorio pugliese, ma non solo, continua alla grande. Siamo onorati di avere al nostro fianco per questa stagione sportiva, e ci auguriamo per le prossime, una realtà come la 'Gda gruppo decoratex accessori' di grandissimo valore e prestigio".