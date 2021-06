New Basket Brindisi, incontro con l'Amministrazione per celebrare i risultati

Al PalaPentassuglia: sarà l’occasione per consegnare un riconoscimento come simbolico ringraziamento per il lustro donato all'intera città

BRINDISI - Lunedì 7 giugno alle 18, al PalaPentassuglia di Brindisi, l’Amministrazione comunale incontrerà squadra e società della New Basket Brindisi per celebrare gli storici risultati raggiunti in questa stagione dalla squadra brindisina. Sarà l’occasione per consegnare loro un riconoscimento come simbolico ringraziamento per il lustro donato all’intera città. Il giornalista Mino Taveri coordinerà gli interventi dei protagonisti, alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e delle autorità cittadine.

Rispettando i protocolli vigenti per le manifestazioni al chiuso, Amministrazione e New Basket informano che l'evento sarà accessibile a un numero ristretto di spettatori (500). La società ed il Comune riserveranno 200 ingressi per autorità, sponsor e staff NBB; i restanti posti disponibili potranno essere riempiti dai tifosi biancoazzurri.

Per partecipare è necessario prenotarsi all'indirizzo email festadelbasket@newbasketbrindisi.it indicando il proprio nominativo (strettamente personale); l'ordine sarà esclusivamente cronologico fino a esaurimento posti. La conferma di accesso al palasport avverrà tramite email, nelle ore successive alla ricezione delle prime 300 richieste.

La manifestazione è aperta alla stampa su lista nominativa: si invitano i giornalisti ad accreditarsi all'indirizzo email ufficiostampa@newbasketbrindisi.it entro domenica 6 giugno.