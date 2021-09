New Basket Brindisi, rinnovata la partnership con Banca Popolare Pugliese

Gold Sponsor e Official Bank per la quarta stagione consecutiva: "Bpp sposa i valori del team all'interno del proprio settore"

BRINDISI - La Happy Casa Brindisi ha comunicato il rinnovo di partnership con Banca Popolare Pugliese, Gold Sponsor e Official Bank anche per la prossima stagione sportiva. Spiegano dalla società che "per la quarta stagione consecutiva, Banca Popolare Pugliese supporterà il progetto New Basket Brindisi, protagonista in Italia e in Europa grazie a un team coeso dentro e fuori dal campo. Bpp sposa questi valori all’interno del proprio settore e ricerca partnership per valorizzare il proprio territorio attraverso occasioni di crescita e di sviluppo locale".

Banca Popolare Pugliese rimane all'interno del circuito "New Basket Brindisi Membership", ponendosi come Official Partner per tutti i tifosi brindisini, vicini e lontani, che aderiscono al progetto di affiliazione diventando "Premium Member".

"Rinnoviamo anche quest'anno il nostro legame con l'Happy Casa Brindisi - ribadisce Mauro Buscicchio, direttore generale della Banca Popolare Pugliese - nella convinzione che, squadra e società continueranno a rappresentare al massimo livello il basket e tutto lo sport meridionale nel massimo campionato italiano e nella prestigiosa competizione internazionale nella quale giocatori e tecnico si sono confermati dopo la brillante stagione dello scorso anno. Essere la banca ufficiale della Happy Casa conferma ancora di più il nostro legame con il territorio e con la platea di tifosi che sostengono la squadra".