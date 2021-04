New Basket Brindisi, membri del gruppo squadra positivi al Covid

BRINDISI - La New Basket Brindisi informa che a seguito dei test molecolari effettuati nella giornata di ieri (09 aprile 2021), sono state riscontrate alcune positività all'interno del gruppo squadra. La società si è attivata per seguire tutte le procedure richieste dai protocolli vigenti al fine di svolgere regolarmente gli impegni di Lega Basket Serie A. Domani sera (domenica 11 aprile, alle ore 20.45), per la 26sima giornata del campionato di Serie A, è in programma l'attesissimo big match contro la capolista Olimpia Milano, che precede la Happy Casa Brindisi di appena due lunghezze. Un'eventuale vittoria regalerebbe quindi il primato alla squadra di Vitucci, che fra l'altro ha disputato una partita in meno rispetto al roster di coach Messina, sconfitto all'andata al Forum di Assago.