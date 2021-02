New Basket, D'Angelo Harrison non è ancora a disposizione

BRINDISI - La New Basket Brindisi comunica che i test fisico-atletici sostenuti dall'atleta D'Angelo Harrison nei giorni precedenti alle Final8 di coppa italia non hanno dato gli esisti necessari per l'immediato reinserimento. Pertanto, il giocatore continuerà il suo percorso riabilitativo seguito dall'equipe dalla Happy Casa Brindisi per valutare il suo reintegro nel gruppo squadra.