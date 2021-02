New Basket, intervento riuscito per D'Angelo Harrison

Nota societaria relativa alle condizioni dell'atleta americano, dal 26 febbraio a Brindisi per cominciare il percorso riabilitativo

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica che nella giornata odierna (25 febbraio) l'atleta D'Angelo Harrison è stato sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro. L'intervento, eseguito presso l'istituto clinico Humanitas di Rozzano dal dottor Antonio Orgiani, ortopedico dello staff medico New Basket Brindisi, è perfettamente riuscito. Il giocatore nella giornata di domani sarà a Brindisi per iniziare il percorso riabilitativo programmato con l'intero staff medico-sanitario biancoazzurro.