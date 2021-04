Nuovo sponsor in casa New Basket: è l'azienda agricola Fratelli Lapietra

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica di aver sottoscritto una partnership con l'azienda agricola Fratelli Lapietra come nuovo sponsor ufficiale per la stagione sportiva 2020/21. Situata a Monopoli a pochi chilometri dal mar Adriatico l’azienda nata nel 2000 è immersa nel panorama suggestivo delle bianche masserie e degli ulivi secolari pugliesi ed è leader nel settore per la produzione di diverse tipologie di pomodori e cetrioli di altissima qualità.

I titolari Vincenzo e Pasquale Lapietra, sulla scorta dell'esempio di papà Antonio e del fratello maggiore Giovanni, si sono imposti come mission quella di offrire ai propri consumatori prodotti genuini nel rispetto di un’attenta politica ambientale. Tutto ciò è reso possibile grazie ad un mix tra esperienza pluridecennale nel settore ortofrutticolo, tecnologia e il meraviglioso clima del sud Italia.

Spiegano dalla New Basket: "L’Azienda dei Fratelli Lapietra è costituita da serre altamente tecnologiche, che attraverso la connessione ad opportuni sensori, permettono la regolazione del micro-clima interno alle serre stesse, ottimizzandolo a seconda delle esigenze delle piante la preservazione delle risorse naturali e alla distribuzione di un prodotto che sia sostenibile sul piano ambientale. L'innovazione e l'uso delle più moderne tecniche di automazione delle fasi di coltivazione e produzione sono uno dei punti fondamentali del successo aziendale unite ad una forte attenzione nella gestione dei processi: l'azienda certifica il suo sistema di gestione per la qualità che è basato sulla conformità ai requisiti stabiliti dalla Norma UNI 11233 (produzione integrata)".

Le dichiarazioni del direttore commerciale Andrea Fanigliulo: "Con Vincenzo e Pasquale ci conosciamo da anni e la stima nei loro confronti è davvero tanta! Con tanti sacrifici, abnegazione e lavoro questi imprenditori monopolitani hanno realizzato e concretizzato un progetto per alcuni versi innovativo e avveniristico fino a qualche anno fa, ma ormai così concreto e reale da aver fatto diventare nella distribuzione agroalimentare il brand Lapietra sinonimo di qualità ed eccellenza oltre che grande fiducia da parte del consumatore".

“Una crescita esponenziale - dichiara il titolare Vincenzo Lapietra - da suggellare con questo accordo con la realtà sportiva più importante di tutto il territorio pugliese. Qui, a Monopoli, in azienda tanti nostri collaboratori seguono il basket e tifano per la Happy Casa e dato che a noi piace competere ma comunque vincere, volevamo scendere in campo al fianco dei...e con i migliori! Abbiamo così deciso per questa parte finale di stagione di dare il nostro contributo al sodalizio biancoazzurro e a questo grande progetto sportivo con delle idee interessanti che valorizzeranno ancor di più il brand La Pietra e i nostri prodotti".