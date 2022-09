Il play brindisino Andrea Pellecchia è il nuovo acquisto della New Virtus

MESAGNE - Il 19enne play Andrea Pellecchia è il nuovo acquisto della New Virtus Mesagne. Brindisino doc, nato e cresciuto cestisticamente tra le floride fila dell’Aurora Brindisi, con il suo arrivo il roster di coach Romano cresce di livello allungando le rotazioni con uno sguardo anche alla freschezza atletica, all’imprevedibilità ed alla voglia di emergere dei giovani cestisti del territorio. A 15 anni era già sul parquet, in C Gold veneta con Bassano in una stagione culminata con le finali nazionali U16. Si è svezzato, fatto le ossa ed una volta maggiorenne torna a casa a Brindisi, sponda Dinamo, per guidare la squadra nella strepitosa e vincente cavalcata della C Silver 2021/22 assieme all’esperto Kibildis. Forte, quindi, il segnale che la compagine gialloblu del presidente Guarini manda all’incombente stagione sportiva: Mesagne ha terminato l’apprendistato. Alla ricerca di solidità ed affidabilità nelle rotazioni, Andrea Pellecchia porta in dote un “playmaking” moderno, mani rapide ed ottima propensione su entrambi le metà del campo.