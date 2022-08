New Virtus Mesagne: firmato l'accordo con il play Federico Angelini

MESAGNE - La New Virtus Mesagne comunica di aver concluso l'accordo con Federico Angelini per l'intero anno sportivo. Arriva in gialloblu, infatti, un playmaker agile, rapido, sveglio. Ammalia per la propria freddezza nei momenti caldi della partita quando per altri il pallone diventa rovente, eppure sarebbe limitante parlare di lui come un semplice tiratore, in quanto playmaker completo (13.6 punti a partita conditi da ben 5 assist ad allacciata di scarpe nell’ultimo anno) che ama spingere il contropiede tanto quanto complicare la vita della difesa nelle situazioni di “pick&roll” essendo capace di produrre in proprio come di servire il compagno meglio piazzato.

Forte la soddisfazione per il direttore sportivo Domenico Santoro e la dirigenza tutta per l’accordo raggiunto: "Un giocatore sul quale puoi sempre fare affidamento quando la palla scotta". Nel suo curriculum vanta anche esperienze in B con Mola di Bari e Teramo. Ha chiuso la stagione come secondo miglior marcatore italiano della competizione e nella top10 complessiva. Solidità, affidabilità ed imprevedibilità alla corte di coach Romano. La società ringrazia Max Di Santo per la preziosa collaborazione.