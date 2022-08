New Virtus Mesagne, confermata l'ala Gabriele Gallo

MESAGNE - Si allarga la base mesagnese del roster della New Virtus con la conferma in giallo-blu di Gabriele Gallo. Il giovane 23enne avrà la possibilità di trasmettere ai suoi compagni la passione per la palla a spicchi che si respira in città assieme a coach Romano, al capitano Risolo ed al play Crovace. Il senso di appartenenza alla maglia è una missione tatuata sulla pelle ed a Gabriele di certo non manca il carattere. Ne sanno qualcosa a Corato (sponda Basket Corato) e Trani cui consegnò due prestazioni monstre da 21 punti.

Gallo è un prodotto della cantera giallo-blu: migliorato notevolmente nell'ultimo anno nello sfruttare la propria atipicità contro i lunghi avversari ben più strutturati, potenziato nel fisico e finalmente consapevole dei propri mezzi, sarà un'importante arma tattica per l'esperto tecnico mesagnese. Aggiungendo al repertorio un buon tiro dalla media, ha acquisito una varietà di soluzioni che lo rendono poco prevedibile nel pitturato. Crede in lui staff tecnico e dirigenza tutta, tanto da immaginarlo come bandiera del prossimo

futuro nella mente e nelle parole del presidente Guarini. Si ringrazia l'agenzia di Vince Di Biaso per il lavoro svolto.

Ufficio stampa New Virtus Mesagne