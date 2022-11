"Noi ci Andiamo in bici", Fiab ed Happy Casa Brindisi promuovono la mobilità sostenibile

BRINDISI - In occasione dell'incontro di Legabasket Serie A tra Brindisi e Venezia che si svolgerà il prossimo 4 dicembre con palla a due fissata alle ore 12, Fiab Brindisi, con la collaborazione della Happy Casa Brindisi, invita a raggiungere il PalaPentassuglia in bicicletta nell’ottica di promuovere una mobilità più sostenibile. Appuntamento alle ore 11 in piazza Francesco Crispi (stazione di Brindisi) per partire tutti insieme alla volta del Palazzetto dello Sport dove la società per l'occasione ha riservato un parcheggio sicuro per le biciclette. Per tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa il prezzo del biglietto sarà di 14 euro anziché di 24 euro.

Le prenotazioni nominative dovranno pervenire entro mercoledì 30 novembre compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/3Ewr70e o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3471107586 indicando nome e cognome. I biglietti potranno essere ritirati a partire da giovedì 1 dicembre presso il New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 indicando il nominativo inserito nella richiesta. Il biglietto dovrà essere presentato domenica mattina alla partenza e all’ingresso del PalaPentassuglia.

A tutti coloro che si uniranno si ricorda che la bicicletta è un veicolo e che è obbligatorio il rispetto del codice della strada. Si declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e per danni a cose e/o persone che potrebbero verificarsi. L'uso del casco non è obbligatorio ma è vivamente consigliato.