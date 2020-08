Dal 5 al 35: tutti i numeri di maglia della Happy Casa Brindisi

BRINDISI - Tra conferme e volti nuovi, la stagione sportiva 2020/2021 della Happy Casa Brindisi comincia, giorno dopo giorno, a prendere sempre più forma. In queste ore il team biancoazzurro è al lavoro in palestra per completare la seconda settimana di lavoro fisico-atletico sotto la guida del preparatore Marco Sist e dello staff tecnico della prima squadra.

Dopo tanti mesi di attesa, la pallacanestro è pronta a tornare protagonista sul parquet: tra Supercoppa Italiana, regular season Lega A e primo turno della fase a gironi Fiba Basketball Champions League saranno infatti almeno 50 le partite ufficiali che la Happy Casa affronterà nella stagione della ripartenza.

Questa è la numerazione scelta dai giocatori biancoazzurri per l’annata sportiva 2020/2021: #5 – Ousman Krubally; #6 – Alessandro Zanelli ì; #7 – D’Angelo Harrison; #9 – Riccardo Visconti; #10 – Raphael Gaspardo; #15 – Darius Thompson; #18 – Riccardo Cattapan; #21 – Alessandro Guido; #22 – Mattia Udom; #31 – James Bell; #33 – Nick Perkins; #35 – Derek Willis