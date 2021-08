Brindisi Fc: arrivano altri cinque rinforzi

BRINDISI - Altri cinque giocatori tesserati dal Brindisi Fc in vista del campionato di Serie D e dell’imminente partenza per il raduno di Campitello Matese (Molise). Si tratta di: Francesco Napolitano, attaccante classe 1999, che nelle passate stagioni ha vestito le maglie di Citanovese, Licata, della Vibonese e del Napoli Under 19; Lorenzo Falsetta, centrocampista classe 2000 cresciuto nelle giovanili del Genoa; Alessandro Prezzabile, centrocampista classe 1998, che ha vestito nelle passate stagioni le maglie di Vibonese, Marsala, PDHA e Sancataldese; Simone Sicignano, terzino sinistro classe 1999, che ha vestito le maglie di Gladiator, Sangiustese, Agropoli , Sarnese e Avellino; Giovanni Alfano, difensore classe 1999, che ha vestito le maglie di Cittanovese, Angri, Adriese. Ha anche militato nelle under 19 di Spal e Avellino.