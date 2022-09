Album Panini: il 23 ottobre secondo raduno "Città di Brindisi"

BRINDISI - Dopo il successo della prima edizione, è stato fissato per il prossimo 23 ottobre il secondo appuntamento con il raduno Città di Brindisi dei collezionisti dell’album delle figurine Panini. Promotore dell’iniziativa è l’instancabile appassionato Vincenzo Giunta, che ha istituito anche il trofeo al collezionista dedicato alla memoria di suo padre “Giorgio”, deceduto nei mesi scorsi. “Per l’occasione - dichiara Giunta - verrà a Brindisi un ospite d’onore a sorpresa”.

Nel suo studio in via San Martino della Battaglia, al rione Santa Chiara, confermato come sede del raduno, Giunta è ancora impegnato a completare le collezioni dei “ritardatari” dell’album 2021-2022. “In attesa dell’uscita della collezione 2022/23 – spiega Giunta – non ci si ferma mai. In provincia di Brindisi, e non solo, abbiamo messo in piedi una rete di circa 300 collezionisti. Sono sempre a disposizione per dare una mano, soprattutto ai bambini”.

L’ufficio di Giunta è un piccolo museo con mobili e scrivania sovrastati da pile di albume e le pareti tappezzate da maglie e gagliardetti di decine e decine di squadra italiane ed estere. “Una delle ultime new entry – dichiara Enzo – è la maglietta del Notaresco, squadra militante nel campionato di Serie D, girone F. Ringrazio l’amico che in anonimato mi ha fatto questo regalo. Invito anche lui al raduno del 23 ottobre”.