Francavilla Fontana: palasport omologato, martedì la prima partita

Dopo 10 anni di attesa, l'impianto entra in funzione. La gara inaugurale vedrà come protagonisti i giovani atleti Under 15 della Fortitudo basket Francavilla.

FRANCAVILLA FONTANA - Martedì 27 aprile il parquet del Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana ospiterà la prima partita ufficiale di un campionato di basket. Nelle scorse ore è giunta da parte della Federazione Italiana Pallacanestro l’omologazione dell’impianto sportivo di via Argentina che, dopo più di un decennio di attesa, potrà entrare in funzione.

La prima gara ufficiale che si disputerà nel Palazzetto dello Sport vedrà come protagonisti i giovani atleti Under 15 della Fortitudo basket Francavilla. “Questa mattina – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – il Palazzetto è stato omologato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e quindi potrà ospitare da subito competizioni agonistiche. Un obiettivo storico per tutto il movimento dello sport cittadino, ma direi per tutti gli abitanti della nostra Città, perchè questo è un luogo di relazioni tra le persone. Ringrazio in particolare Vincenzo Cavallo e Davide Olive, che hanno conosciuto e affrontato l'odissea degli imprevisti, dei pareri, delle prescrizioni e di tutte le lungaggini, conservando la pazienza e l’equilibrio. Per quanto sia complesso anche sotto il profilo emotivo, dobbiamo tutti continuare a lavorare pensando al futuro.”

Al sopralluogo di venerdì 23 aprile erano presenti il Sindaco Antonello Denuzzo, il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi e gli Assessori Maria Angelotti, Nicola Lonoce e Antonio Martina.