Il Giro d'Italia torna a Brindisi: scuole chiuse il 9 ottobre in città

BRINDISI – Tutte le scuole di Brindisi resteranno chiuse nella giornata di venerdì 9 ottobre, in occasione del passaggio del Giro d’Italia. Nella giornata di ieri, tramite un’ordinanza a firma del sindaco Riccardo Rossi, è stata ufficializzata una decisione già preannunciata lo scorso 17 settembre dallo stesso primo cittadino. Il provvedimento riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado. Si tratta di una decisione adottata per evidenti esigenze di viabilità. Il transito di pullman carichi di studenti e di auto in marcia verso i plessi scolastici avrebbe infatti provocato disagi insostenibili, tenuto conto delle interdizioni che fino dalla sera di giovedì 8 settembre riguarderanno via Appia, via Torpisana, viale Aldo Moro e viale Palmiro Togliatti, snodi cruciali della viabilità urbana.

I ciclisti, provenienti da Taranto, imboccheranno via Appia dal rondò della Strada statale 7 (il cosiddetto incrocio della morte). Poi svolteranno a destra verso via Tor Pisana, si immetteranno in viale Commenda e attraverso via Tirolo giungeranno nel rettilineo finale di viale Aldo Moro/via Palmiro Togliatto. Il traguardo si troverà fra il tribunale e la scuola Morvillo Falcone. L’arrivo è previsto per le ore 16:15. Rcs non ha ancora sciolto i dubi riguardanti la presenza del pubblico ai lati del percorso. Nell’ambito delle norme anti Covid, infatti, non sono da escludere delle restrizioni.

La Matera-Brindisi sarà la settima tappa della “corsa rosa”. In città si svolgeranno gli ultimi quattro chilometri del tracciato. Verosimilmente si assisterà a uno sprint fra velocisti.