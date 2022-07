Otto atleti della New Marzial Mesagne al Mondiale di Bulgaria

MESAGNE - Otto atleti della New Marzial Mesagne al Mondiale di Sofia: quattro della categoria cadetti e altrettanti nella categoria juniores. I giovani atleti della categoria cadetti partiranno domenica 10 luglio per partecipare al raduno collegiale che avrà luogo a Nettuno (Roma) presso la struttura dell'istituto per ispettori gruppo sportivo Fiamme Oro e vi rimarranno fino a domenica 24 luglio. I quattro juniores lasceranno Mesagne domenica 17 luglio per Roma presso il Cpo “Giulio Onesti” dove si alleneranno fino al 30 luglio. La convocazione, disposta dal direttore tecnico azzurro Claudio Nolano, servirà per allenarsi in vista della successiva partecipazione ai campionati Mondiali che si svolgeranno a Sofia (Bulgaria) dal 25 luglio al 1° agosto per i cadetti e dall’1 al 7 agosto per gli juniores.

Al mondiale parteciperà anche il maestro Roberto Baglivo in qualità di tecnico della Federazione Italiana Taekwondo. Nessuna palestra di Taekwondo in Italia può vantare un numero così corposo di convocazioni, frutto del lavoro quotidiano e dell’attenzione prestata dal team Baglivo alla crescita dei giovani. I magnifici otto sono (categoria Cadetti): Santoro Francesco (-41 Kg), Rosato Gabriele (-53 Kg), Frassica Sofia (-55 Kg) e Del Vecchio Adele (-41 Kg); (categoria Juniores): Del Vecchio Teodoro (-55 Kg), Biscosi Daniele (-59 Kg), Iurlaro Ludovico (-51 Kg) e Cutugno Dafne (-59 Kg). Negli ultimi giorni questo gruppo di taekwondoka ha affinato tecnica e forza fisica allenandosi con il team Baglivo coordinato dal maestro Roberto.

Gli atleti della palestra New Marzial Mesagne, supportata dalla “Nuova Special Welding”, sono stati capaci di colpire l’attenzione dello staff azzurro per la loro passione verso il Taekwondo. Le convocazioni sono figlie degli ottimi risultati fatti registrare dalla rappresentativa regionale pugliese all’ultima Coppa Italia svoltasi al foro italico di Roma lo scorso 6 e 7 giugno e dalle selezioni che si sono svolte a Mesagne con la direzione del maestro Roberto Baglivo.