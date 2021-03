Pugilato: palma di bronzo per il maestro Antonio Musio

BRINDISI – Importante riconoscimento per Antonio Musio. Il maestro dell’Asd Pugilistica Rodio Brindisi, la più anziana società sportiva brindisina, ha ottenuto la Palma di bronzo al merito tecnico quale riconoscimento per i risultati ottenuti in qualità di tecnico sportivo. “Con questa onorificenza – si legge in una lettera a firma del presidente della Fpi (Federazione pugilistica italiana), Vittorio Lai – la Federazione, oltre che attestare le tue capacità e i risultati conseguiti in tale attività, desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per l’impegno dedicato al pugilato in tanti anni”. “Mi congratulo – scrive ancora Lai – profondamente con te, augurandoti che nel proseguio possa conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni”. Musio ha iniziato la sua militanza fra le file della Rodio nel 1978, da agonista. Dal 2003 è tecnico del sodalizio. Anche in periodo di Covid, fra mille difficoltà, le attività dell’Asd Rodio proseguono.